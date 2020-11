Sehen Sie im Video: Trump-Sprecherin McEnany: "Wollen, dass jede legale Stimme gezählt wird!"









Das Wahlkampfteam um US-Präsident Donald Trump hat beim Bundesgericht in Pennsylvania Klage gegen die Stimmauszählung wegen angeblicher Wahlunregelmäßigkeiten eingereicht. Die Pressesprecherin im Weißen Haus, Kayleigh McEnany sagte: „Wir wollen eine ehrliche, genaue, rechtmäßige Zählung. Wir wollen Licht in die Angelegenheit bringen, wir wollen ein Maximum an Transparenz. Wir wollen, dass jede legale Stimme gezählt wird, und wir wollen, dass jede illegale Stimme verworfen wird." Zur Begründung wird in der Klageschrift angeführt, dass das Briefwahlsystem in Pennsylvania nicht überprüfbar sei. Basierend auf dem Moment der Stimmabgabe hätten für die Wähler unterschiedliche Maßstäbe gegolten, so die Argumentation. So sei es möglich gewesen, potenziell betrügerische Stimmen ohne ordnungsgemäße Kontrolle mitzuzählen, so Matt Morgan, Anwalt der Trump-Kampagne. Mit einer einstweiligen Verfügung soll verhindert werden, dass Herausforderer Joe Biden in dem US-Staat zum Sieger erklärt wird. Der Sieg im Bundesstaat Pennsylvania, der 20 Wahlleute entsendet, hatte Biden eine endgültige Stimmmenmehrheit verschafft. Der US-Generalstaatsanwalt William Barr fordert die Bundesanwaltschaft auf, Ermittlungen in Bezug auf "Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe" fortzusetzen. Er mahnt gleichzeitig, keine "fantasievollen oder weit hergeholten" Klagen zu verfolgen. Trump hatte bereits im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen versucht, die Wahlergebnisse mit unbewiesenen Betrugsvorwürfen zu untergraben. Nach dem Sieg des Demokraten Biden hatten Republikaner und Trumps Wahlkampfteam zahlreiche Klagen wegen angeblicher Wahlunregelmäßigkeiten eingereicht. Rechtsexperten gehen davon aus, dass sich der Ausgang der Wahl nicht ändern würde, selbst wenn die Gerichte den Republikanern recht geben sollten. Die Klagen beziehen sich auf Stimmzettel, die per Briefwahl nach dem 3. November eingegangen sind. Laut Auskunft des Bundesstaats Pennsylvania betrifft dies nur einen Bruchteil der Stimmen.

