Sturm auf das Capitol am 6. Januar 2021: Das FBI wirft dem republikanischen Gouverneurskandidaten Ryan Kelley vor, die Menge angestachtelt zu haben.

Nur wenige Stunden, bevor die Hearings zum Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 beginnen, hat das FBI den republikanischen Gouverneurskandidaten Ryan Kelley festgenommen. Er soll die Menge angestachelt haben.

Das politisch interessierte Amerika fiebert der ersten öffentlichen Anhörung zum Sturm auf das Kapitol in Washington, D.C. am 6. Januar 2021 entgegen. Zur Primetime will das 6.-Januar-Komitee darlegen, dass Ex-Präsident Donald Trump im Zentrum eines "koordinierten, mehrstufigen Unternehmens" gestanden habe, die Wahl von US-Präsident Joe Biden zu kippen. Nur Stunden zuvor hat das FBI einen prominenten Trump-Getreuen im Zusammenhang mit dem Sturm auf das US-Parlamentsgebäude festgenommen.

Es handelt sich um den republikanischen Gouverneurskandidaten von Michigan, Ryan Kelley. Wie die Staatsanwaltschaft des Districts of Columbia lokalen Medien bestätigte, muss der Immobilienmakler noch an diesem Donnerstag vor Gericht erscheinen. Sein Haus in Allendale, Michigan, wurde von der Polizei durchsucht.

Ryan Kelley vor dem Kapitol: "Das ist es! Das ist Krieg, Baby!"

Belastende Dokumente sollen belegen, dass sich Kelley am Tag des Kapitol-Sturms vor dem Parlamentsgebäude in der US-Hauptstadt aufgehalten habe. Dort soll der Politiker Teil einer Menge gewesen sein, die Beamte der Kapitolpolizei angegriffen habe und an ihnen vorbei Richtung Gebäude gedrängt sei. Nach Angaben der Ermittler soll er die Menge mit Handbewegungen deutlich dazu aufgefordert, weiter Richtung Kapitol zu drängen und auf ein Gerüst zu klettern, das bereits für Amtseinführung Bidens errichtet worden war. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Kongress versammelt, um die Ergebnisse der Präsidentenwahl vom November 2020 zu bestätigen.

Der republikanische Gouverneurskandidat von Michigan, Ryan Kelley, ist im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Capitol in Washington festgenommen worden. © Jeff Kowalsky / AFP

Die Festnahme stützt sich womöglich auch auf ein Videodokument, dass die Demokratische Partei im Bundesstaat Michigan bereits im Juni des vergangenen Jahres veröffentlicht hatte. Diese soll Kelleys Aufenthalt vor dem Kapitol während des Sturms belegen. Zudem sei zu hören, wie der Republikaner gerufen habe: "Das ist es! Das ist Krieg, Baby!"

Kelley seht unerschütterlich an der Seite von Donald Trump

Dafür, dass sich Kelley während des Sturms im Kapitol-Gebäude aufgehalten hat, soll das FBI keine Belege haben. Der fünffache Familienvater gilt als strammer Trump-Alliierter, der auch das unbelegte Narrativ Trumps teilt, das Ergebnis der Präsidentenwahl 2020 sei manipuliert worden. Auf einer "Stop the Steal"-Kundgebung kurz nach der Wahl in Lansing, der Hauptstadt von Michigan, soll er laut den dem FBI vorliegenden Dokumenten die Teilnehmer aufgefordert haben, "aufzustehen und für den damaligen Präsidenten Trump zu kämpfen".

Kelley will bei den Zwischenwahlen gegen die demokratische Gouverneurin von Michigan, Gretchen Widmer, antreten. Zuvor muss er sich Anfang August jedoch bei den Vorwahlen der Republikaner gegen vier Gegenkandidaten durchsetzen.

Am 6. Januar 2021 hatten Anhängerinnen und Anhänger des damaligen US-Präsidenten Donald Trump den Sitz des US-Kongresses in Washington, D.C., überrannt, um die Bestätigung der Abwahl Trumps zu verhindern. Bei der Attacke kamen fünf Menschen ums Leben, viele weitere Personen wurden verletzt. Die Ereignisse, von vielen als Umsturzversuch gewertet, wurden weltweit mit Erschütterung aufgenommen. Ein Komitee soll klären, ob es sich tatsächlich um einen von Donald Trump orchestrierten versuchten Staatsstreich gehandelt hat.

Quellen: "New York Times" (Bezahl-Inhalt), CNN, The Hill