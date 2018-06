Der US-Motorradbauer Harley-Davidson will wegen der höheren Zölle in Europa Teile seiner US-Produktion an Standorte im Ausland verlagern. Dies teilte das Unternehmen am Montag mit. Preiserhöhungen für Händler oder Endverbraucher seien im Gegenzug nicht geplant, erklärte der Hersteller. Auf die bis zu 43.000 Euro teuren Maschinen muss derzeit eine Zollgebühr von 31 Prozent gezahlt werden, 25 Prozent mehr als früher. US-Präsident Donald Trump zeigte sich in einem Tweet überrascht, dass Harley-Davidson als erste Firma "die weiße Fahne" schwenke. Er habe hart für sie gekämpft. Die Gebühren seien für Harley nur eine Ausrede. Dem Motorradbauer machen schon länger ein harter Preiskampf und eine alternde Stammkundschaft zu schaffen. Die EU hatte Vergeltungszölle im Umfang von 2,8 Milliarden Euro auf amerikanische Produkte verhängt, weil die USA ihrerseits die Zölle auf Importe von Stahl und Aluminium erhöht hatten.