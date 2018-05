HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext und mit Untertiteln gesendet. Das Atomabkommen mit dem Iran war eines der einseitigsten Abkommen, das je von jemandem unterzeichnet wurde, jemals, jemals, und ich meine wirklich niemals. Offen gesagt, hätte es niemals geschlossen werden dürfen. Glauben Sie mir. Wenn es Ärger gibt - in Jemen, Syrien - egal wo - immer steckt der Iran dahinter. Heute kündige ich unsere Strategie an, damit der Iran niemals, niemals, und ich meine niemals - an Atomwaffen kommt. Wenn sie ihre Forschung wieder aufnehmen, werden sie größere Probleme bekommen als jemals zuvor. Große Probleme. Mal sehen, was dann passiert. Phase zwei könnte positiv sein - oder sehr negativ. Wenn der Iran uns irgendwie bedroht, werden sie einen Preis bezahlen, den wenige Länder je bezahlen mussten.