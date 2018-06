Es sollte ein langanhaltender Händedruck werden, im Hotel auf der Ferieninsel Sentosa: Am Dienstag haben sich US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un erstmals getroffen. Zu Beginn ihres Treffens in Singapur äußerten sie sich optimistisch über den historischen Gipfel. Trump sprach von einer "guten Beziehung", die er zu Kim habe. Der Nordkoreaner sagte, es sei ein guter "Auftakt für Frieden". Die US-Regierung verlangt, dass Nordkorea sein Atomprogramm vollständig, unumkehrbar und nachweisbar aufgibt. Nordkoreanischen Angaben zufolge steht auch auf der Tagesordnung, wie der Frieden auf der Halbinsel dauerhaft gesichert werden kann. Nach einem rund 40-minütigen Einzelgespräch mit Kim sagte Trump auf die Frage eines Journalisten, es laufe "sehr gut, sehr sehr gut. Gute Beziehung." Auch Kim äußerte sich optimistisch. "Wir haben allerlei Skepsis und Spekulationen über diesen Gipfel überwunden und ich glaube, das ist gut für den Frieden." Nach dem Einzeltreffen wurden die Gespräche in erweiterter Runde fortgesetzt. Dann gab es ein Arbeitsessen. Der Korea-Krieg vor 65 Jahren endete nur mit einem Waffenstillstandsabkommen. Formell gibt es zwischen Nordkorea und den USA bis heute keine diplomatischen Beziehungen.