Die Wagenkolonne von US-Präsident Trump setzte sich am Montag in Singapur unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit in Bewegung. Auf dem Programm stand ein Treffen von Trump mit dem Ministerpräsidenten von Singapur Lee. Lee hatte zuvor schon den nordkoreanischen Machthaber Kim getroffen. Die Erwartungen vor dem geplanten Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim am Dienstag sind groß. Unmittelbar vor seiner Abreise nach Singapur hatte sich Trump zuversichtlich über die Einigungschancen gezeigt. Am Rande des G7-Gipfels in Kanada sagte er, er sei davon überzeugt, dass Kim etwas Positives für sein Volk erreichen wolle. Die koreanische Halbinsel müsse von Atomwaffen befreit werden. Seine Reise nach Singapur sei eine Friedensmission Kim wird staatlichen Medien zufolge mit Trump über Frieden und Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel sprechen. Unter anderem werde es um einen "dauerhaften und beständigen Mechanismus zur Friedenssicherung" gehen, hieß es in einer Meldung der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Montag. Ein weiteres Thema sei die atomare Abrüstung sowie andere Bereiche des gegenseitigen Interesses. Trump und Kim waren am Sonntag in Singapur angekommen. Trump hatte sogar eine Friedenserklärung ins Gespräch gebracht - 65 Jahre nach dem Ende der Kampfhandlungen im Korea-Krieg. Es ist das erste Treffen eines amtierenden US-Präsidenten mit einem nordkoreanischen Machthaber.