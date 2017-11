US-Präsident Donald Trump hat seine Unterstützer und Gegner einmal mehr mit einer Kehrtwende überrascht. Es geht um den umstrittenen Senatskandidaten von Alabama Roy Moore. Moore wird von einem halben Dutzend Frauen beschuldigt, sie in den Siebziger- und Achtzigerjahren sexuell belästigt zu haben. Eines der Opfer soll damals erst 14 Jahre alt gewesen sein. Nachdem Trump dazu lange geschwiegen hatte, meldet sich der US-Präsident mit Kommentaren auf Twitter zu Wort, die nur als Unterstützung für Moore verstanden werden können. Auf keinen Fall darf Moores Gegenkandidat von den Demokraten in Alabama gewinnen, twitterte Trump. Dieser sei in wichtigen Bereichen schwach, wolle die Steuer erhöhen und sei überhaupt eine Katastrophe. Bereits zuvor hatte Trump mehrfach darauf hingewiesen, dass Moore die Vorwürfe bestritten habe. Andere wichtige Vertreter der Republikaner hatten Moore dagegen aufgefordert, zurückzutreten. Moore hatte sich allerdings geweigert. Beobachter vermuten, dass Trump mit seiner Unterstützung für Moore verhindern will, dass die Republikaner den eigentlich sicheren Senatssitz in Alabama zum ersten Mal seit vielen Jahren an die Demokraten verlieren. Auch Trump war im Wahlkampf von mehreren Frauen beschuldigt worden, sie sexuell belästigt zu haben. Er hatte diese Vorwürfe als frei erfunden zurückgewiesen.