US-Präsident Donald Trump erhielt für seinen Auftritt mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin massive Kritik von heimischen Politikern. Nach seiner Rückkehr vom Gipfel aus Helsinki bemüht sich Trump nun um Schadensbegrenzung. Dem Präsidialamt zufolge ist für diesen Dienstag ein Gespräch mit Kongressmitgliedern geplant. Zuvor hatte Trump seine seine Äußerungen auf der Pressekonferenz mit Putin per Twitternachricht verteidigt. Er erklärte, die beiden größten Atommächte der Welt könnten sich nicht nur mit der Vergangenheit befassen. Vielmehr müssten sie aktuell miteinander zurechtkommen. Es gehe um eine bessere Zukunft. Laut seiner Kritiker habe Trump Schwäche damit gezeigt, dass er sich nicht mit klaren Worten gegen die Einmischung Russlands in die US-Wahlen verwahrt habe. Auf der Pressekonferenz am Montag hatte er gesagt, er habe mit dem russischen Präsidenten lange darüber gesprochen und keinen Grund zu glauben, dass Russland sich in die Wahl eingemischt habe. Trump zog Erkenntnisse der US-Geheimdienste in Zweifel, zumal die US-Justiz vor wenigen Tagen zwölf russische Geheimagenten wegen einer Einmischung in den Wahlkampf 2016 angeklagt hatte. Nun versicherte Trump in einem Tweet: "Wie ich heute und viele Male zuvor gesagt habe: Ich habe großes Vertrauen in meine Geheimdienstleute."