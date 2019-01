Während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus liegt ein ungewöhnliches Poster auf dem Tisch. Das Poster zeigt Trump und den Schriftzug "SANCTIONS ARE COMING" – übersetzt: "Sanktionen kommen". Es ist eine Anspielung auf die Fantasy-Serie "Game of Thrones". Doch das Poster ist nicht neu. Trump postet das Plakat erstmals Anfang November auf Twitter, um den Iran vor Sanktionen zu warnen. Während der Sitzung betont Trump erneut die Notwendigkeit, eine Mauer an der südlichen US-Grenze zu errichten. Doch so ganz will das Poster mit der "Game of Thrones"-Anspielung nicht zu dieser Forderung passen. Spoilerwarnung! In "Game of Thrones" gibt es zwar eine Mauer, die vor Eindringligen schützen soll, doch einer der Protagonisten klettert einfach darüber hinweg. Im weiteren Verlauf der Serie wird die Mauer sogar zerstört. Eine Unstimmigkeit, die auch zahlreichen Twitter-Nutzern auffällt. Das Weiße Haus hat sich bisher nicht zu dem Poster geäußert. Was Trump damit bezwecken will, bleibt demnach unklar.