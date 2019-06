US-Präsident Donald Trump verzichtet vorerst auf die angedrohten Strafzölle auf Warenimporte aus Mexiko. Die USA und Mexiko hätten nach tagelangen Verhandlungen ihren Streit über illegale Einwanderung beendet, teilte Trump am Freitag über Twitter mit. Die Zölle, die ab Montag in Kraft treten sollten, seien nun auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Trump hatte mit Abgaben von fünf Prozent auf Importwaren aus dem südlichen Nachbarland gedroht, sollte es sich nicht stärker gegen die Einwanderung von Menschen aus Mittelamerika einsetzen. Mexiko hatte daraufhin 6000 Nationalgardisten an die Grenze zu Guatemala geschickt. Allerdings fordert Mexiko auch langfristige Lösungen, zu denen Wirtschaftshilfe gehören sollte. Die Zölle hätten auch deutsche Firmen wie Volkswagen, und Daimler getroffen, die in Mexiko Produktionsstätten haben. Die Einwanderung aus den USA zu reduzieren gehörte bereits im Wahlkampf 2016 zu einem der prominentesten Wahlversprechen von Präsident Trump. Am 18. Juni will er offiziell seinen Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl 2020 beginnen.