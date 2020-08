Sehen Sie im Video: Trump wettert gegen Biden – "Marionette der radikalen Linken!"









Wahlkampftermin für US-Präsident Donald Trump im US-Bundesstaat Arizona. Dort ließ er sich über eines seiner Lieblingsprojekte informieren. Die Grenzmauer zu Mexiko. Die Demokraten seien gegen die Mauer, sagte Trump in der Grenzstadt Yuma. Und Joe Biden sei eine Marionette der radikalen linken Bewegung, die die vollständige Beseitigung der Grenzen Amerikas anstrebe, sagte Trump. Außerdem wiederholte er seine Behauptung, dass Mexiko für die Mauer bezahlen werde. "Sie werden an der Grenze bezahlen, am Tor. Da fahren Autos durch. Wir werden eine Gebühr einführen. Oder wir werden eine Gebühr für Geldtransfers einführen. Sie werden hundertprozentig dafür zahlen." Bei seinem Auftritt bestätigte Trump, dass er die Handelsgespräche mit China verschoben hat. "Das ist richtig, Ich habe die Gespräche mit China abgesagt. Und übrigens, wenn es der schläfrige Joe Biden schaffen sollte, dann würde China die Vereinigten Staaten besitzen. Ihnen würde jede Person hier gehören, dieses Gebäude. Ihnen würden die Vereinigten Staaten gehören." Trump kündigte am Dienstag an, seine Rede zur Nominierung als erneuter Präsidentschaftskandidat vor dem Weißen Haus zu halten. Er werde am Donnerstagabend nächster Woche live vom Südrasen des Weißen Hauses sprechen, so Trump.

