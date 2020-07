Sehen Sie im Video: Trump rudert zurück und will jetzt doch keine Wahl-Verschiebung mehr. US-Präsident Donald Trump ist nach massiver Kritik an seinem Vorstoß für eine Verschiebung der US-Präsidentenwahl zurückgerudert. "Ich will eine Wahl und ein Ergebnis viel, viel mehr als Sie", sagte er an Donnerstag vor Journalisten in Washington. "Ich will keine Verschiebung. Ich will eine Wahl haben." "Möchte ich eine Verschiebung? Nein. Ich möchte keine betrügerische Wahlen.". Zuvor hatte der Präsident auf Twitter behauptet, durch umfangreiche Stimmabgaben per Briefwahl werde "2020 zur ungenauesten und betrügerischsten Wahl in der Geschichte". Im Anschluss warf er die Frage auf, ob es nicht besser sei, die Wahl zu verzögern, "bis die Menschen "korrekt und sicher" abstimmen könnten. Der Vorstoß war nicht nur bei den oppositionellen Demokraten sondern auch bei Trumps Republikaners auf breite Ablehnung gestoßen. Trump bekräftigte allerdings seine Vorbehalte: Er wolle nicht, dass drei Monate auf ein Ergebnis gewartet werde, nur um dann festzustellen, dass Stimmzettel fehlen, sagte er mit Blick auf die vielen erwarteten Briefwahlen.

