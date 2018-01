US-Präsident Donald Trump hat Insidern zufolge die Aufnahme von Migranten aus Haiti und afrikanischen Staaten in Zweifel gezogen und diese als "Drecksloch-Länder" bezeichnet. Einem der beiden Insider zufolge sagte Trump bei einer Besprechung mit zwei Senatoren im Weißen Haus: "Warum wollen wir diese Leute aus Afrika hier haben? Das sind Drecksloch-Länder... Wir sollten mehr Leute aus Norwegen haben." Der zweiten mit der Unterhaltung vertrauten Person zufolge zog Trump zudem in Zweifel, dass Menschen aus Haiti in die USA kommen sollten. Eine dritte Person sagte, Trump habe gefragt, warum die USA ungelernte Arbeiter aus den betroffenen Ländern aufnehmen sollten, anstatt Migranten aus Staaten willkommen zu heißen, die qualifizierte Arbeitskräfte anbieten könnten. Trump habe nicht beabsichtigt, jemanden mit seinen Äußerungen zu beleidigen. Ein Sprecher des US-Präsidialamtes sagte: "Bestimmte Politiker in Washington haben sich entschieden, sich für andere Länder einzusetzen, aber Präsident Trump wird immer für die Amerikaner kämpfen." Die Reaktionen aus Haiti ließen nicht lange auf sich warten. Der linke Aktivist Rene Civil fand deutliche Worte: "Wenn die Haitianer die Vereinigten Staaten verlassen würden, wäre das kein Geschenk. Sie sind ein wichtiger Faktor in der amerikanischen Wirtschaft. Und nicht nur als Arbeitskräfte. Sie investieren in die Vereinigten Staaten. Sie sind wichtig. Wenn alle mit Geld das Land verlassen würden, würde Donald Trump das nie akzeptieren. Aber natürlich macht er denjenigen, die kein Geld haben, das Leben schwer. Weil Donald ein Rassist ist." Auch der frühere mexikanische Präsident Vincente Fox sparte nicht mit Kritik am US-Präsidenten: Auf Twitter schrieb er an Trump gerichtet: "Dein Mund ist das schmutzigste Drecksloch auf der Welt."