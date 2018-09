Rod Rosenstein, wir müssen reden. Nach der Verwirrung um die berufliche Zukunft des US-Vize-Justizministers will Präsident Donald Trump am Donnerstag ein weiteres Mal persönlich mit ihm sprechen. "Wir werden feststellen, was Sache ist", sagte Trump am Montag. Zuvor hatten Meldungen über Rosensteins angeblichen Rücktritt für Aufregung in den Medien und an der Börse gesorgt. Eine Nachrichten-Website berichtete, Rosenstein habe seinem Rausschmiss durch Trump zuvorkommen wollen. Er hat die Aufsicht über die Ermittlungen des FBI, bei denen es um eine mutmaßliche Einmischung Russlands in die Präsidentenwahl 2016 zugunsten Trumps und eine mögliche Verwicklung von dessen Wahlkampfteams geht. Am Freitag hatte die "New York Times" berichtet, Rosenstein habe im vergangenen Jahr unter anderem beim FBI eine Abhöraktion bei Trump angeregt. Ziel des Vorschlags sei es gewesen, den Präsidenten aus dem Amt zu drängen. Außerdem habe er Überlegungen angestellt, welche Regierungsmitglieder dafür zu gewinnen wären, die Amtsunfähigkeit Trumps festzustellen. Rosenstein wies den Bericht umgehend als "ungenau und sachlich falsch" zurück. Er basiere offenbar auf Informationen von Personen, die ihre eigenen politischen Ziele vorantreiben wollten.