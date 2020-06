Sehen Sie im Video: Trump will stärkere und besser ausgebildete Polizei.





Nach wochenlangen Protesten gegen Rassismus und Polizeibrutalität hat US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestellt, dass seine Regierung mehr in die Ausbildung von Beamten investieren werde. Zugleich unterstrich er am Donnerstag bei einer Veranstaltung in einer Kirche in Dallas, die USA bräuchten stärkere Polizeikräfte. Man komme nicht voran, indem man Millionen Amerikaner als Rassisten bezeichne. "Wir müssen mehr Energie und Ressourcen in die Ausbildung und Rekrutierung von Polizisten und in das Engagement in den Gemeinden investieren. Wir müssen unsere Polizei respektieren. Wir müssen uns um unsere Polizei kümmern. Sie beschützen uns. Und wenn man ihnen erlaubt, ihre Arbeit zu tun, werden sie einen großartigen Job machen. Und man hat immer einen faulen Apfel, egal wohin man geht. Sie haben schlechte Äpfel, ich kann Ihnen aber sagen, dass es bei der Polizei nicht allzu viele davon gibt. Und wir alle kennen viele Polizisten." Auslöser der Massenproteste quer durch die USA war die Tötung des Schwarzen George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis am 25. Mai. Er starb, nachdem ein weißer Polizist ihn fast neun Minuten mit dem Knie auf dem Hals zu Boden gedrückt hatte. Bei mehreren Demonstrationen kam es am Rande zu teils schweren Ausschreitungen. Trump drohte daraufhin mehrfach mit dem Einsatz von Gewalt, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Kritiker warfen ihm vor, mit seiner scharfen Rhetorik und seinem Auftreten Öl ins Feuer zu gießen.