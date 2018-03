US-Präsident Donald Trump hatte bereits wage angekündigt, dass es personelle Veränderungen im Weißen Haus geben wird. Ob er damit auch den Rücktritt seines obersten Wirtschaftsberaters Gary Cohn gemeint hat, kann nur spekuliert werden. Inmitten des Streits über Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte hatte Cohn seinen Rücktritt erklärt. Einen Grund für seinen Abschied aus dem Weißen Haus nannte der Befürworter eines freien Handels am Dienstag nicht. Aus Präsidialamtskreisen hieß es allerdings, sein verlorener Kampf gegen Trumps Zoll-Pläne sei einer von mehreren Gründen gewesen. Dazu gehöre auch, dass er seine führende Aufgabe bei der Umsetzung von Trumps Steuerreform als erfüllt ansehe. Als Reaktion auf Cohns Rücktritt gab der Dollar nach. Sein Abschied schüre die Sorge vor einem Handelskrieg, hieß es. Trump kündigte über Twitter an, in Kürze einen Nachfolger zu ernennen. Es sei ihm eine Ehre gewesen, dem Land zu dienen, teilte Cohn in einer vom Präsidialamt veröffentlichten Erklärung mit. "Ich bin dem Präsidenten dankbar für diese Möglichkeit und wünsche ihm und seiner Regierung großen Erfolg in der Zukunft."