von Phil Göbel Auch zwei Wochen nach der Entlassung des Fox News-Moderator Tucker Carlson reißen die Berichte über sein fragwürdiges Verhalten nicht ab. In einem neuen Video ist Carlson während einer Werbepause zu sehen. Darin macht er anzügliche Bemerkungen gegenüber einer Mitarbeiterin.

Tucker Carlson war das Sprachrohr der amerikanischen Rechten und bekanntester Moderator von Fox News. Seit seinem Rauswurf kommen immer mehr Details ans Licht, die Aufschluss darüber geben könnten, wieso sich der Sender von seinem Scharfmacher getrennt hat. In einem neuen Video ist Carlson zusehen, während er von einer Maskenbildnerin abgepudert wird – offenbar unmittelbar vor einer Live-Sendung. Das nutzt der Moderator prompt, um die Frau mit anzüglichen Fragen zu konfrontieren.

Tucker Carlson: Behind the Scenes-Video zeigt ihn bei anzüglichen Fragen gegenüber Kollegin

Den Clip, den die amerikanische Non-Profit-Organisation "Media Matters for America" am Donnerstag veröffentlichte und unter anderem der britische "Guardian" verbreitet, zeigt Carlson in seinem Studio, während eine Frau letzte Korrekturen an seiner Maske vornimmt. "Darf ich Sie etwas fragen?", beginnt Tucker unverdächtig. "Sie müssen nicht antworten, es ist etwas Persönliches", fährt er fort. Ohne ihre Antwort abzuwarten, fragt er weiter: "Wenn Frauen auf die Toilette gehen um sich die 'Nase zu pudern', pudern sie sich tatsächlich die Nase?" "Manchmal schon", erwidert seine Kollegin. "Ooohhh. Das hört sich gut an", so Carlson weiter.

Meistens gehe es um den Lippenstift, so die Frau. "Brechen da auch Kissenschlachten aus?", fragt Carlson weiter. Gefolgt von dem Kommentar "Sie müssen nicht... Sie müssen nicht...", als wolle er sagen, sie müsse nicht darauf antworten. "Nicht auf der Toilette", zischt die Make-Up Artist zurück. "Alles klar. Ist wahrscheinlich eher so eine Studentenwohnheim-Sache." Die Frau lacht verlegen.

Darauf folgt eine halb-gare Entschuldigung Carlsons: "Tut mir Leid. Sie sind ein so guter Mensch. Sie haben das nicht verdient. Ich meine das mit größter Zuneigung."

Danach stoppt das Video. Es ist nicht die erste Entgleisung Carlsons in dieser Thematik. Erst vor kurzem tauchten nachrichten auf, in denen sich der Ex-Moderator sexistisch gegenüber Frauen, darunter auch einer Führungskraft von Fox, äußerte. Ob auch dies dazu führte, dass sein Haussender in letztlich vor die Tür setzte, ist unklar.

Reihe von Skandalen um Carlson reißt nicht ab

Anfang dieser Woche hatte die "New York Times" von einer rassistischen Text-Nachricht Carlsons berichtet, die er kurz nach dem Angriff auf das Capitol an den Produzenten seiner TV-Show geschickt haben soll. Darin beschreibt er, wie er mitgefiebert habe, als mehrere Demonstranten ein "Antifa-Kind" verprügelten. Schon diese Nachricht habe sich in eine wachsende Zahl interner Probleme mit Carlson eingereiht, die Fox mit Carlson hatte, so die Zeitung. Ob auch der Umgang mit seinen Kollegen, wie in dem jüngst geleakten Video, zu diesem Problemen zählt, lässt sich nur mutmaßen.

Schlussendlich sei die Geschäftsführung von Fox zu dem Ergebnis gekommen, Carlson sei eher eine Belastung als eine Bereicherung für das Unternehmen, so die "NYT". Bislang hat sich Fox-News noch nicht zu den Beweggründen für Carlsons Entlassung geäußert.

Quellen: Media Matters for America, The Guardian