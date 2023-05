© Ak Party/APA Images via ZUMA Press Wire

Präsident Erdogan spricht nach dem Wahlsieg zu seinen Anhängern im Präsidentenpalast in Ankara. Was die Wiederwahl für die Außenpolitik der Türkei bedeutet, fasst stern-Autor Philipp Mattheis zusammen

von Philipp Mattheis Drohnen für die Ukraine – aber auch Gas aus Russland: Die türkische Außenpolitik ist flexibel, man legt sich ungern fest. Was nun nach der Wiederwahl von Präsident Erdogan zu erwarten ist.

Der Ankerplatz am Goldenen Horn direkt vor dem ehemaligen Sultanspalast Topkapi ist so etwas wie der Hotspot für Schiffe in der Türkei: Einen besseren Platz gibt es nicht. Deswegen ankern die meiste Zeit hier auch befreundete Nato-Kriegsschiffe auf Ehrenbesuch, und hin und wieder auch mal ein Kreuzfahrtschiff. Seit einigen Wochen aber ist der Platz belegt vom ersten und einzigen türkischen Flugzeugträger, der TCG Anadolu.