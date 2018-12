In der Türkei ist erneut ein Deutscher vorübergehend festgenommen worden. Dem 56-Jährigen werde vorgeworfen, mit Posts auf Facebook eine Terrororganisation unterstützt zu haben, berichten die "Süddeutsche Zeitung", der WDR und der NDR. Inzwischen sei der Mann wieder auf freiem Fuß. Er dürfe das Land aber nicht verlassen.

Der Deutsche lebt den Berichten zufolge in München und war zur Beerdigung seiner Mutter in die Türkei geflogen. Das Auswärtige Amt bestätigte am Montagnachmittag, dass der Fall bekannt sei. Die Botschaft in Ankara betreue den Mann konsularisch.

2017 hatte eine ganze Serie von Verhaftungen von deutschen Staatsbürgern eine schwere Krise zwischen Ankara und Berlin ausgelöst. Mit der Freilassung und Ausreise einiger prominenter Fälle hatten sich die Beziehungen von Ende 2017 an leicht entspannt. Nach offiziellen Angaben sitzen aber noch immer fünf deutsche Staatsbürger "aus politischen Gründen" in Haft - einige in Untersuchungshaft, andere wurden jüngst zu Haftstrafen verurteilt.