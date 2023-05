© Press Office of the Presidency of Turkey / AFP

Der Drittplatzierte bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei, Sinan Oğan, ruft für die kommende Stichwahl zur Stimmabgabe für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan auf.

Der in der ersten Runde gescheiterte türkische Präsidentschaftskandidat und Ultranationalist Sinan Oğan hat Staatschef Recep Tayyip Erdoğan für die Stichwahl am Sonntag seine Unterstützung zugesagt. "Ich rufe die Wähler, die im ersten Wahlgang für uns gestimmt haben, auf, im zweiten Wahlgang für Erdogan zu stimmen", sagte Oğan am Montag. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt stehen sich am Sonntag Amtsinhaber Erdoğan und Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu gegenüber.

Ob Oğan öffentliche Wahlempfehlung tatsächlich einen Einfluss auf die Wählerentscheidung hat, ist umstritten. Kurz vor seiner Rede hatte sich das ultranationalistische Parteien-Bündnis, dessen Kandidat er war, aufgelöst. Einer der ehemaligen Bündnispartner nannte die Erklärung Oğans dessen "eigene politische Präferenz", ein anderes Ex-Allianz-Mitglied hatte am Sonntag seine Unterstützung für den Erdoğan-Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu verkündet.

Erdoğan erhielt bei der Wahl zwar die Mehrheit der Stimmen, blieb aber hinter der erforderlichen absoluten Mehrheit von über 50 Prozent zurück. Er tritt am 28. Mai erneut gegen Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu an, der auf 44,88 Prozent der Stimmen kam. Der drittplatzierte Rechtsaußenkandidat Sinan Oğan erhielt 5,17 Prozent der Stimmen, der noch vor der Wahl ausgeschiedene Muharrem İnce 0,43 Prozent.

An der Abstimmung nahm ein höherer Prozentsatz der Wahlberechtigten teil als bei der vorherigen Wahl: Die Beteiligung lag der Wahlbehörde zufolge bei 87,04 Prozent und damit 0,8 Prozentpunkte höher als 2018. Im Ausland ging knapp die Hälfte der Stimmberechtigten zu Wahl (49,40 Prozent). Hier bekam Erdoğan jedoch deutlich über die Hälfte der Stimmen (57,70)

