Junge Wähler in der Türkei: AYŞE AYGÜN, 24,sieht in Erdoğan einen autoritären Herrscher, der ihr die Freiheit nimmt zu leben, wie sie möchte

von Jonas Breng Gen Z kennt nur ihn an der Spitze der Türkei, doch Präsident Recep Tayyip Erdoğan macht keine Politik für die jungen Wähler. Das könnte ihm bei der anstehenden Wahl zum Verhängnis werden. Sein Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu versteht die Macht der jungen Generation.

Enes Kara hat es nicht eilig, seine letzten Worte zu sprechen. Seine Stimme ist ruhig. "Ich will nicht, dass dieses Video versteckt wird, deshalb teile ich mit euch, was ich empfinde", sagt er in die Kamera. Ein Junge von 20 Jahren, gut aussehend, ein bisschen verschlafen wirkt er. Seine Lage, sagt Kara, sei die von vielen jungen Menschen in der Türkei. "Ich weiß, dass es die Religion verbietet, aber ich will mein Leben nicht fortsetzen. Was ich von meiner Familie erbitte: Behandelt meine Schwestern toleranter als mich, und zwingt sie nicht auf eine islamische Schule."