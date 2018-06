Eine Wahlkampfveranstaltung des türkischen Präsidentschaftskandidaten Muharrem Ince in Izmir hat gestern gewaltigen Zulauf gehabt. Die Organisatoren sprachen von rund 2,5 Millionen Teilnehmern. Von unabhängiger Seite gibt es keine Angaben. Videoaufnahmen der Kundegebung zeigen eine riesige Menschenmenge bei der Kundgebung.

Der Kandidat der Türkischen Oppositionspartei CHP Muharrem Ince hat in Izmir offenbar doch den einen oder anderen Anhänger. Die Veranstaltung war heute. #Türkei #TuerkeiWahl2018 pic.twitter.com/CJ0Pw6brMV — oliver mayer-rüth (@oliverreporter) June 21, 2018

In der Türkei finden am Sonntag vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Umfragen zufolge könnte das Bündnis von Erdogans islamisch-konservativer AKP mit der ultrarechten MHP bei der Parlamentswahl die Mehrheit verfehlen. Auch ein Sieg Erdogans in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl ist alles andere als sicher. In einer Stichwahl könnte Oppostionskandidat Ince von der linksnationalistischen Republikanischen Volkspartei (CHP) gegen Erdogan antreten.