Der Krimi rund um den regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi, der von Saudi-Arabien getötet worden sein soll, geht in die nächste Runde. Denn der türkische Präsident Erdogan griff in seiner Rede am Dienstag in Ankara bei der Fraktionssitzung der Regierungspartei AKP zu harschen Worten. Er widersprach der Version Saudi-Arabiens, es habe sich bei der Tötung um einen Unfall gehandelt und betonte hingegen, dass Khashoggi eines grausamen Todes gestorben und dass seine Leiche noch immer nicht gefunden worden sei. Die Türkei werde die Ermittlungen in dem Fall jedoch noch nicht abschließen, bevor nicht alle Fragen beantwortet seien. Khashoggi verschwand bei einem Besuch des saudi-arabischen Konsulats in Istanbul am 2. Oktober. Saudi-Arabien wies wochenlang den Verdacht zurück, der Regierungskritiker sei dort getötet worden. Erst vor wenigen Tagen räumte das Land den Tod des Journalisten ein. Die Türkei vermutet, dass Khashoggi in dem Konsulat ums Leben kam und zerstückelt wurde. Aus türkischen Kreisen hieß es, die Behörden verfügten über Tonaufnahmen, welche die Tat dokumentierten. Erdogan sagte dazu in seiner Rede am Dienstag jedoch nichts. Und auch die Vermutung, dass der saudische Kronprinzen Mohammed bin Salman verdächtigt würde, die Tötung Khashoggis angeordnet zu haben, blieb unerwähnt.