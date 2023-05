Erdogan-Anhänger feiern den Erfolg des amtierenden Präsidenten im ersten Durchgang der Präsidentenwahlen in der Türkei

95 Prozent der Stimmen ausgezählt – Erdogan liegt in Stichwahl knapp vorn

Türkei 95 Prozent der Stimmen ausgezählt – Erdogan liegt in Stichwahl knapp vorn

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan liegt nach Angaben staatlicher Medien in der Stichwahl knapp vor Herausforderer Kemal Kilicdaroglu. Ausgezählt sind bislang 95 Prozent der Stimmen.

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan führt staatlichen Medien zufolge bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei. Auf den Amtsinhaber entfielen bei der Stichwahl am Sonntag 52 Prozent der Stimmen, meldeten staatliche Medien nach Auszählung von 95 Prozent der abgegebenen Stimmzettel. Sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu kommt demnach auf 48 Prozent.

Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erhalten. Umfragen vor der ersten Runde hatten den sozialdemokratischen Oppositionschef vorn gesehen. Anders als vorhergesagt landete Erdogan im ersten Wahlgang jedoch knapp fünf Prozentpunkte vor Kilicdaroglu und verfehlte die absolute Mehrheit nur knapp. In die Stichwahl zog Erdogan dann als klarer Favorit.

61 Millionen nehmen an Wahl teil

Auch eine oppositionsnahe Nachrichtenagentur sah Erdogan vor wenigen Stunden bereits vorn. Demnach führte der Amtsinhaber nach Öffnung von rund 87 Prozent der Urnen mit rund 50,6 Prozent knapp vor dem Kilicdaroglu mit 49,4 Prozent.

Rund 61 Millionen Menschen waren in der Türkei zur Abstimmung aufgerufen. Wahlberechtigte in Deutschland und anderen Ländern haben bereits abgestimmt. Am Sonntag jährten sich auch die regierungskritischen Gezi-Proteste von 2013.