Bei einer Explosion im Zentrum von Istanbul ist nach offiziellen Angaben mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Mehrere Personen seien verletzt worden, teilte der örtliche Gouverneur am Sonntag auf Twitter mit. Das türkische Staatsfernsehen TRT und andere Medien zeigten Aufnahmen, die Rettungswagen und Polizeikräfte am Ort der Explosion auf einer belebten Straße in der Innenstadt im Einsatz zeigten. Die Menschen in der Stadt seien dazu aufgerufen, die Gegend zu meiden. Auch umliegende Straßen sollen vom Verkehr freigehalten werden. Der Grund für die Explosion, die sich um 16.20 Uhr Ortszeit zutrug, ist bisher noch unklar.