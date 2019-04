Er soll sich in der Türkei, im Gefängnis dort, das Leben genommen haben: Der Mann heißt laut türkischen Behörden Zaki Hasan und galt in der Türkei offiziell als mutmaßlicher Spion der Vereinigten Arabischen Emirate, die wiederum mit Saudi-Arabien eng verbündet sind. Der Mann war vor rund zehn Tagen festgenommen worden im Zusammenhang mit türkischen Ermittlungen zur Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi aus Saudi-Arabien. Nun soll sich der Verdächtige hier in der Haftanstalt erhängt haben. Die türkischen Behörden hatten nach eigenen Angaben untersucht, ob der Mann und ein weiterer Festgenommener als mutmaßliche Spione der Vereinigten Arabischen Emirate in die Ermordung Khashoggis verwickelt waren. Die beiden Verdächtigen seien sechs Monate lang beobachtet worden. Khashoggi ist offenbar am 2. Oktober im saudiarabischen Konsulat in Istanbul ermordet worden. Nach türkischer Darstellung wurde der Mord von höchster saudiarabischer Stelle angeordnet. Die Führung Saudi-Arabiens in Riad bestreitet das.