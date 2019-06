Bei der Wiederholung der Bürgermeisterwahl in Istanbul hat Oppositionskandidat Ekrem Imamoglu von der CHP-Partei einen klaren Sieg errungen. Laut Hochrechnungen erreichte er rund 54 Prozent der Stimmen. Binali Yildirim von der AKP, der früher Erdogans Regierungschef war, erreichte nur etwa 45 Prozent. Imamoglu versprach in einer Rede vor seinen Anhängern einen neuen Beginn für Istanbul. O-TON EKREM IMAMOGLU, KANDIDAT DER CHP: "Wir werden niemanden ausschließen. Wir werden Demokratie aufbauen in dieser Stadt. Wir werden Gerechtigkeit aufbauen in dieser Stadt." Der frühere Geschäftsmann sagte weiter, Veruntreuung, Prunk, Arroganz und die Spaltung der Gesellschaft würden nun enden. Die Kommunalwahl galt als Referendum über die Politik Erdogans in der Türkei. Imamoglu hatte bereits am 31. März die Wahl gewonnen und damit nach 25 Jahren in der Bosporus-Großstadt Erdogans regierende AKP entmachtet. Präsident Recep Tayyip Erdogan zweifelte allerdings die Rechtmäßigkeit der Abstimmung an. Anfang Mai annullierte daraufhin die oberste türkische Wahlkommission das Votum wegen Unregelmäßigkeiten und ordnete eine Wiederholung an.