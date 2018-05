Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf Wahlkampftour im bosnischen Sarajevo. Dort sprach er am Sonntag, fünf Wochen vor dem Urnengang in der Türkei, vor rund 15.000 Anhängern und bat sie um ihre Stimmen. O-Ton: "Als europäische Türken haben Sie uns stets breite Unterstützung gewährt. Diese brauchen wir nun wieder bei den Wahlen am 24. Juni." Tausende Türken reisten für den Auftritt extra aus Deutschland, den Niederlanden, Österreich und Balkan-Staaten an. Am 24. Juni werden in der Türkei zugleich der Präsident und das Parlament gewählt. Erdogan, der seit 15 Jahren die Geschicke des Landes bestimmt, will sich im Amt bestätigen lassen - dank des Verfassungsreferendums vom vergangenen Jahr mit dann erheblich ausgeweiteten Machtbefugnissen. Die Regierung in Ankara dringt auf Wahlkampfauftritte auch in der Bundesrepublik. So sagte der stellvertretende Ministerpräsident, Recep Akdag, in einem Interview der "Welt", es sei das demokratische Recht der fast drei Millionen in Deutschland lebenden Türken, dass sie von Politikern aller türkischen Parteien über ihre Ziele informiert würden. Er halte es für wichtig, dass die Bundesregierung dieses demokratische Recht nicht verletze und Wahlkampfauftritte von türkischen Politikern in Deutschland erlaube. Vor dem umstrittenen Referendum 2017 hatten solche geplanten Auftritte türkischer Politiker in mehreren westeuropäischen Ländern für Streit gesorgt. Erdogan warf der Bundesrepublik damals "Nazi-Methoden" vor. Deutschland untersagte schließlich, dass ausländische Politiker drei Monate vor Abstimmungen in ihren Ländern auf deutschem Boden Kundgebungen abhalten.