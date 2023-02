Portugal, November 1755: Die Hauptstadt Lissabon wird von Erdstößen erschüttert. Mehrere Tsunamiwellen folgen. Lissabon wird zerstört; von den rund 275.000 Einwohnern der Stadt sterben mehr als 60.000. Das Beben ist in weiten Teilen Europas spürbar. Der Tsunami richtet auch erhebliche Schäden in Spanien und Marokko an. Man schätzt heute, dass das Erdbeben eine Stärke von 9 auf der Richterskala hatte.

