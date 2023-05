Recep Tayyip Erdogan bleibt Präsident in der Türkei – und kann sich auf seine Wähler in Deutschland verlassen. Dass Erdogan in Deutschland breite Unterstützung genießt, hängt auch mit der Herkunft vieler Deutsch-Türken zusammen.

"Ja schau uns doch an – sehen wir so aus, als müssten wir uns für unser Land schämen?", fragt ein Mann am Abend der Stichwahl am Hamburger Dammtor-Bahnhof. Er trägt die rote Türkei-Flagge um die Schultern wie den Umgang eines Superhelden. Bei der Stimmauszählung in der Türkei liegt Präsident Recep Tayyip Erdogan zu diesem Zeitpunkt bereits uneinholbar vorn. Dutzende Autos rasen triumphal hupend über die große Kreuzung nebenan. "Erdogan lässt uns nicht im Stich", schreit der Mann mit der Flagge jetzt durch den Lärm, "der Präsident steht zu uns und wir zu ihm. Den Deutschen sind wir doch egal!"