Operation in Nordsyrien

Bei einem Angriff auf die syrische Provinz Aleppo will die Türkei ein hochrangiges Führungsmitglied der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei getötet haben. Allerdings ist micht ganz klar, auf welcher Seite der Getötete stand.

Der türkische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben einen hochrangigen Anführer der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK getötet. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag berichtete, wurde Abdurrahman Cadirci bei einer Operation in Nordsyrien "neutralisiert".

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur fand der Angriff bereits am 14. Juni in einem ländlichen Gebiet der syrischen Provinz Aleppo statt. Sicherheitskreise bestätigten, dass dabei ein hochrangiges kurdisches Führungsmitglied getötet wurde. Cadirci soll laut Informationen der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte als Politiker jedoch zu den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) gezählt haben.

SDF steht auf Seite der USA

Das türkische Militär geht im Südosten des Landes, in Syrien und im Nordirak regelmäßig gegen kurdische Milizen vor. Die PKK gilt auch in den USA und Europa als Terrororganisation. Ihr Hauptquartier liegt in den schwer zugänglichen Kandil-Bergen im Nordirak. Die Türkei hält im Norden Syriens Gebiete besetzt.

Die von Kurdenmilizen angeführten SDF sind im Kampf gegen islamistische Terroristen in Syrien ein enger Verbündeter der USA. Die Türkei geht militärisch wie gegen die PKK auch gegen die SDF vor.