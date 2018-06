Der türkische Staatschef Erdogan hat sich nach Angaben der Wahlkommission bei der Präsidentschaftswahl durchgesetzt. Mehr als die Hälfte der Wähler hätten für ihn gestimmt, sagte der Vorsitzende der Wahlkommission, in der Nacht zum Montag nach Auszählung von 97,2 Prozent der Stimmen. Erdogan hatte sich schon vor Ende der Auszählung zum Sieger der Abstimmung erklärt. Das Volk habe ihm den Auftrag zur Präsidentschaft und Regierung gegeben, sagte Erdogan am Sonntagabend bei einer kurzen Ansprache auf Basis von inoffiziellen Ergebnissen. Nach der jüngsten Verfassungsänderung hat Erdogan künftig weitreichende Befugnisse. Er wird ohne Ministerpräsident an der Spitze der Regierung stehen und kann mit Dekreten das Parlament teilweise umgehen. Auch bei der Parlamentswahl entfielen Medienberichten zufolge die meisten Stimmen auf Erdogans AKP. Zusammen mit Verbündeten erreichte die Partei im Parlament die absolute Mehrheit. Die Kurdenpartei HDP schaffte nach Angaben des Wahlleiters mit mehr als zehn Prozent den Sprung ins Parlament. Die Wahlbeteiligung lag in der Türkei bei gut 87 Prozent.