In der Türkei haben am Sonntag die Präsidenten- und die Parlamentswahlen begonnen. Zum Urnengang sind rund 60 Millionen Türken aufgerufen. Wesentliche Teile der von Staatschef Erdogan durchgesetzten Verfassungsreform sollen zeitgleich mit der Wahl in Kraft treten. Dadurch bekäme der Präsident einen enormen Machtzuwachs. Hier die Stimmen von einigen der Wähler am Sonntag in Istanbul und in Diyarbakir: "Möge die Wahl gut für unser Land und unser Volk sein. Ich hoffe, der beste Kandidat wird gewinnen. Es ist erstaunlich, um 8 Uhr morgens sind schon so viele Menschen zu sehen. Die Leute zeigen großes Interesse." "Ich möchte, dass Frieden, Gerechtigkeit, Brüderlichkeit, Gleichheit und Demokratie bei diesen Wahlen gewinnen. Möge derjenige gewinnen, der es verdient." Erdogans stärkster Herausforderer, Muharrem Ince von der Republikanischen Volkspartei CHP, verspricht hingegen, den Kurs der Türkei zu einer autoritären Herrschaft umzukehren. Erdogan kann sich zurzeit also nicht mehr sicher sein, im Amt bestätigt zu werden, denn Ince hat mit einem intensiven Wahlkampf eine große Anhängerschaft mobilisiert. Umfragen zufolge könnte er Erdogan, der seit 15 Jahren die türkische Politik dominiert, zumindest in eine Stichwahl zwingen, deren Ausgang offen ist. Die Wahllokale schließen um 16.00 Uhr. Und mit ersten Hochrechnungen wird gegen 21 Uhr gerechnet.