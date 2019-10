Am Mittwoch hat die Offensive türkischer Truppen gegen die Kurdengebiete in Nordsyrien begonnen. Präsident Erdogan will damit nach eigenen Aussagen einen "Terror-Korridor" an der südlichen Grenze der Türkei auslöschen und in dem Gebiet Frieden schaffen. Passanten in Istanbul schienen am Donnerstag geteilter Meinung über die Militäroperation. „Unter diesen wirtschaftlichen Gegebenheiten finde ich das nicht gut, das verschlechtert die Lage nur. Außerdem dringen wir in ein anderes Land ein, darüber hätten sie nachdenken sollen bevor sie mit anderen Milizen zusammenarbeiten." "Ich denke, die Operation war nötig, wegen der Miliz und den anderen Gefahren, die aus der Region in unser Land kommen. Aber mit Vorsicht. Wir sind ein bisschen laut in Syrien eingedrungen. Wie ist die Situation dort? Welchen Gefahren sind unsere Soldaten ausgesetzt? Ich hoffe, sie sind sicher und erfolgreich, beenden die Operation, errichten eine Sicherheitszone und schicken unsere syrischen Brüder sicher zurück in ihr Land." Die EU und die Bundesregierung fordern einen Stopp der Offensive. Sie befürchten eine weitere Destabilisierung der Region.