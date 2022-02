"Die Volksrepublik Donbass hat Russland um Hilfe gebeten. In diesem Zusammenhang habe ich gemäß Artikel 51, Teil 7 der Charta der Vereinten Nationen, mit Zustimmung des Russischen Staatsrates und in Übereinstimmung mit den Freundschafts- und Beistandsverträgen mit der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Luhansk, die vom russischen Parlament am 22. Februar ratifiziert wurden, beschlossen, eine besondere Militäroperation durchzuführen. Sie dient dem Schutz der Menschen, die seit acht Jahren vom Kiewer Regime drangsaliert und einem Völkermord ausgesetzt werden. Zu diesem Zweck werden wir uns um die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine bemühen und diejenigen vor Gericht stellen, die zahlreiche blutige Verbrechen an der Zivilbevölkerung, einschließlich russischer Bürger, begangen haben. Was das Militär betrifft, so ist das moderne Russland selbst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Verlust eines Großteils seiner Fähigkeiten eine der stärksten Atommächte der Welt. Außerdem hat es den Vorteil, dass es über die modernsten Waffen verfügt. Niemand sollte daran zweifeln, dass ein direkter Angriff auf unser Land zu einer Niederlage und schrecklichen Konsequenzen für jeden potenziellen Angreifer führen wird."