Nach den tödlichen Schüssen an einer High School in Florida hat eine junge Überlebende in einer emotionalen Wutrede die Gesetzgebung der US-Regierung verurteilt: "Wir wissen, dass sie behaupten, dass es psychische Probleme waren. Ich bin kein Psychologe. Aber das ist nicht allein ein Problem der psychischen Gesundheit. Er hätte nie so viele Schüler nur mit einem Messer verletzen können." Ein 19-jähriger Täter hatte am Mittwoch an einer High School 17 Personen erschossen.