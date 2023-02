Mehr als eine Woche ist das Erdbeben in der Türkei nun her. Zehntausende sind tot, noch mehr sind obdachlos. Bei der Bevölkerung schlägt die Trauer langsam aber sicher in Wut um, sie suchen einen Schuldigen. Besonders eine rechte türkische Partei will diese Wut nutzen und stellt syrische Flüchtlinge gezielt als Sündenböcke dar.

Mitarbeit: Tim Morgenstern und Dayan Djajadisastra