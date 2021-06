Sehen Sie im Video: US-Behörde findet keine Beweise für außerirdische Technologie – kann sie aber nicht ausschließen.





UFO-Sichtungen und angebliche Abstürze beschäftigen nicht nur Verschwörungstheoretiker und Science-Fiction-Fans.

Die Amerikanische Öffentlichkeit wartet gespannt auf einen Bericht des US-Verteidigungsministeriums, der in den nächsten Tagen veröffentlicht werden soll.

Darin hat das Pentagon die Ergebnisse von Untersuchungen von sogenannten unerklärlichen Luftphänomenen zusammengefasst.

Am Donnerstag hat die New York Times nun erste Ergebnisse des Berichts zitiert. Doch wer nun Beweise für die Existenz außerirdischen Lebens erwartet, wird enttäuscht. Laut New York Times kommt der Bericht zu dem Schluss, dass es keine Beweise dafür gibt, dass es sich bei den Objekten um außerirdische Schiffe handelt.

Hintergrund: Anfang 2020 hatte das Pentagon die Existenz unerklärlicher Aufnahmen bestätigt und selbst drei vormals geheime Videoaufnahmen veröffentlicht. Darauf seien unerklärliche Luftphänomene zu sehen bzw. Objekte unerklärlichen Ursprungs.

Das erste Video zeigt Aufnahmen der US-Airforce.

Einer der Piloten, die das Objekt 2004 beobachtet hatten, sagte: „Es hat schneller beschleunigt als alles, was ich bisher gesehen habe.“

Zuletzt hatte der „Washington Examiner“ berichtet, dass die US-Navy auf ihren Radaren auch Unterwasser-UFOs oder besser USOs, also unidentifizierte schwimmende Objekte, entdeckt haben soll. Unter Berufung auf Sicherheitskreise soll die Geschwindigkeit der Objekte auf mehr als 100 Knoten, das sind 185 km/h, geschätzt worden sein.

Für normale U-Boote ist bei etwa 75 km/h Schluss. Das liegt am Wasserwiderstand, mit dem Unterwasserfahrzeuge zu kämpfen haben.

Auch wenn es unter den Aufnahmen noch einige unerklärte Phänomene gibt, einen Beweis für außerirdische Aktivitäten auf der Erde liefern sie nicht. Der Regierung wurde im Dezember eine Frist von 180 Tagen eingeräumt, um ihre Kenntnisse offenzulegen, was bedeutet, dass der Bericht im Juni dem Kongress vorgelegt werden soll.

Der vom Pentagon und den Geheimdiensten erstellte Bericht muss unter anderem alle Bedrohungen identifizieren, die von nicht identifizierten Luftphänomenen ausgehen, und ob sie ausländischen Technologien zugeschrieben werden können.

