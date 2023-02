Aliens in einem UFO oder doch nur die Chinesen? Dieses Flugobjekt wurde von der US-Regierung am 4.2. vor der Küste von South Carolina abgeschossen

von Moritz Herrmann Rätselhafte Ufos im amerikanischen Luftraum, mehrere Abschüsse, ein Sprecher des US-Militärs, der außerirdischen Besuch nicht ausschließen mag. Die Aliengläubigen sind ganz aufgeregt, auch hierzulande. Nur einer bleibt gelassen wie ein Wetterballon: Hans-Werner Peiniger, die Legende der deutschen Ufo-Forschung. Wieso?

Herr Peiniger, seltsame Flugobjekte über den USA, die von Fliegerstaffeln liquidiert werden. Ihre erste Reaktion, als Sie davon hörten?

Ich war eigentlich nur erstaunt, dass man den sofortigen Abschuss befehligt hat. Ist ja nicht ganz billig, so eine Aktion. Eine Bodenluftrakete kostet sicherlich an die 400.000 Dollar, der Einsatz in Summe also richtig viel Geld. Auf mich wirkte das, als würde man mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das hätte man vielleicht auch mit einer Armbrust erledigen können. Aber nun gut, ich bin schon lange dabei und solche Hypes haben wir seit den 50er-Jahren immer wieder mal erlebt.