Bei einem Hubschrauberabsturz nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind 16 Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizeiangaben befindet sich unter den Toten auch der Innenminister der Ukraine. Zwei Kinder wurden ebenfalls getötet

Bei einem Hubschrauberabsturz nahe der Hauptstadt Kiew ist nach Polizeiangaben der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj ums Leben gekommen. Bei dem Absturz in der Kleinstadt Browary habe es mindestens 16 Tote gegeben, teilte Polizeichef Ihor Klymenko am Mittwoch bei Facebook mit. Unter den Toten seien auch der Vize-Innenminister Jehwhenij Jenin und ein Staatssekretär.

Wie die Nachrichtenagentur InterfaxUkraine berichtet, ist der Hubschrauber in der Nähe eines Kindergartens und eines Wohngebäudes verunglückt. Auch zwei Kinder wurden nach Polizeiangaben getötet.

Hubschrauber nahe Kindergarten abgestürzt

Klymenko, sagte laut Interfax Ukraine, dass 22 Menschen in Krankenhäuser gebracht wurden. Zehn davon seien Kinder.

Der Leiter der Kiewer regionalen Militärverwaltung Oleksiy Kuleba sagte am Mittwochmorgen im Nachrichtendienst Telegram: "Während der Tragödie befanden sich Kinder und Angestellte der Einrichtung in dem Kindergarten. Im Moment sind alle evakuiert worden. Es gibt Opfer. Krankenwagen, Polizei und Feuerwehr sind an der Absturzstelle im Einsatz."

Anmerkung: In einer ersten Version hieß es, Kuleba hatte sich am Donnerstagmorgen geäußert. Richtig ist Mittwochmorgen. Dies wurde korrigiert.