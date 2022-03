Die Invasion der Ukraine durch russische Militär hat auch nicht-ukrainische Kämpfer dazu gebracht, sich dem Militär anzuschließen. Die Armee gab am Montag dieses Material heraus, das einen Freiwilligen aus Mexiko und einen aus Großbritannien zeigen soll, die sich beide der ukrainischen Armee angeschlossen haben sollen - in der Region von Kiew, die Anfang der Woche noch immer unter russischem Beschuss stand. "Ich kämpfe für die Demokratie, denn die ist wertvoll und ein Land sollte sie einem anderen nicht nehmen dürfen", so der Mann aus Großbritannien, dessen Name nicht mitgeteilt wurde. In der vergangenen Woche hatte Präsident Selenskyj bekannt gegeben, rund 16.000 ausländische Freiwillige hätten sich zum Dienst an der Seite der ukrainischen Soldaten gemeldet. Diese würden in einer "internationalen Legion" Dienst leisten.