Die britischen Ex-Soldaten Mike und Alex reisen in die Ukraine, um sich dem Kampf gegen Russland anzuschließen.





„Meine Hauptaufgabe ist es, auf Mike aufzupassen. Er ist als Sanitäter hier. Ich bin hier, um dafür zu sorgen, dass er in einem Stück nach Hause kommt.“





Doch warum begeben sich die ehemaligen Soldaten freiwillig in das Kriegsgebiet? Afghanistan-Veteran Alex hat eine klare Antwort:





„Das Einzige, was das Böse braucht, um zu überdauern ist, dass gute Männer nichts unternehmen.“





Auch Jericho Skye, ein US-Army-Veteran, ist auf dem Weg in die Ukraine.





„Ich bin Jericho Skye aus den USA, Südkalifornien und ich bin hier, um so viele Menschen, wie möglich zu beschützen. Um Unterstützung im Kampf und bei der Lebensrettung an der Front anzubieten. Ich versuche Zivilisten Schutz zu bieten und auch den Menschen, die bleiben sollen, um für ihr Land zu kämpfen.“





„Ich war vier Jahre lang ein Ermittler bei der Militärpolizei bei der US-Army, aber der grundsätzliche Job jedes US-Soldaten ist in der Infanterie, Gefechtsunterstützung. In diesem Zusammenhang habe ich Erfahrung in Lebensrettung im Krieg. Ich werde hoffentlich mehr als meine Kampferfahrung nutzen, aber ich tue was nötig ist, um diese Menschen zu beschützen.“





Der Amerikaner möchte in Bezug auf den Krieg ebenfalls etwas unternehmen, statt nur zuzugucken.





„Viele lassen Worten keine Taten folgen, vor allem in den USA. Es ist einfach zu sagen, dass man etwas machen will, wenn man auf dem Sofa sitzt und es im TV guckt. Es ist eine vollkommen andere Sache, seine Unterstützung anzubieten.“





Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte Ausländer mit Kampferfahrung dazu eingeladen, sich an den Kämpfen zu beteiligen und die Gründung einer "Internationalen Legion" angekündigt.

