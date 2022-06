Sehen Sie im Video: Bedrückendes Drohnenvideo aus Mariupol zeigt Massengrab.









Ein Drohnenvideo aus Mariupol zeigt das Ausmaß des Krieges in der verwüsteten Stadt. Ein Massengrab wird auf einem Friedhof angelegt. Das stern-Verifizierungsteam bestätigt den Ort als das Gelände des Starokrymske Friedhof im Nordwesten der Stadt. Nach Angaben des Stadtrats seien hier im Mai 25 neue Bereiche entstanden – Leichen würden in mehreren Schichten übereinandergelegt, die Gräber mit einer Platte verschlossen. 5000 Menschen seien allein bis Mitte März von den Stadtwerken in Mariupol beerdigt worden. In den umliegenden, zerstörten Dörfern – die zu großen Teilen griechisch geprägt sind – vermutet die ukrainische Stadtverwaltung Massengräber von bis zu 16.000 Menschen. „Wir haben die Zahl der Todesopfer in Mariupol auf 22.000 geschätzt. Aber immer mehr Fakten zeigen, dass die Folgen (…) viel schlimmer sind. Dies erfordert besondere Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft, ebenso wie die schreckliche Situation der lokalen Bevölkerung während der Besatzung“, sagte der Bürgermeister von Mariupol, Vadym Boychenko. Auch in der zerstörten Innenstadt werden noch Tausende Tote vermutet. 90 Prozent der Gebäude sind hier durch den Krieg beschädigt worden.

