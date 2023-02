"Dass es passieren könnte, war immer klar, aber wenn es passiert, stockt einem trotzdem erst mal der Atem": Mit diesen Worten schilderte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock dem stern ihre Gefühle, als am 24. Februar 2022 um 4.59 Uhr ihr Telefon klingelte und ihre Büroleiterin berichtete, was soeben geschehen war: Russlands Präsident Wladimir Putin hatte mit seinen Streitkräften die Ukraine angegriffen und mitten in Europa einen Krieg entfesselt, wie es ihn dort seit 1945 nicht mehr gegeben hatte.

Die Invasion startete mit Luft- und Raketenangriffen. Um 4.51 Uhr wurden erste Explosionen in Kiew gemeldet. Einen "militärischen Spezialeinsatz" zur "Entnazifizierung" der Ukraine und zum Schutz der dortigen russischsprachigen Bewohner nannte Putin den Überfall höhnisch und geschichtsverdrehend – und tut das bis heute.

Tausende Zivilisten tot, Städte zerbombt

Genau ein Jahr ist es jetzt her, dass Russland die europäische Friedensordnung mit seinen Panzern und Raketen in Trümmer schoss. 8006 Zivilisten wurden nach Zählung des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte (OHCHR) seit dem Beginn der russischen Invasion bis zum 15. Februar getötet und 13.287 verletzt. Von den Opfern waren 6993 Männer, 4457 Frauen, 650 Jungen und 490 Mädchen. Bei 8402 Erwachsenen und 301 Kindern ist das Geschlecht unbekannt. Das Kommissariat geht aber davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen deutlich höher sind, weil es nur Fälle zählt, die von unabhängigen Experten bestätigt wurden.

Die meisten der registrierten zivilen Opfer wurden dem OHCHR zufolge durch explosive Waffen mit breiter Wirkung verursacht, darunter Beschuss durch schwere Artillerie, Mehrfachraketensysteme, Raketen und Luftangriffe. Der Einsatz dieser Waffen hinterließ zudem verheerende Schäden an der ukrainischen Infrastruktur. Niemand weiß genau wie viele Schulen und Kindergärten seit dem 24. Februar 2022 in Schutt und Asche gelegt wurden, wie viele Krankenhäuser und Altenheime, wie viele Fabriken und Unternehmen – und wie viele Träume.

Doch das Leid, das Putin mit seinem Angriff auf den Nachbarn über die Menschen in der Ukraine gebracht hat, lässt sich ohnehin nicht in Zahlen ausdrücken. Nicht einmal Worte können wirklich begreiflich machen, was die alltägliche Gegenwart von Tod, Zerstörung und Angst für diejenigen, die sie miterleben müssen, mit sich bringt. Aber Bilder sagen mehr als 1000 Worte, heißt es. Und vielleicht können die Bilder dieser Fotostrecke Ihnen ein klein wenig vermitteln, was ein Jahr Krieg in der Ukraine für die Betroffenen bedeutet.