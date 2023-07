Alltag in Kiew: Eine Schülerin geht nach ihrer bestandenen Uni-Aufnahmeprüfung nach Hause – vorbei an aufgerissenen Straßen und ausgebrannten Autos, Spuren eines russischen Drohnenangriffs Wochen zuvor

von Marina Klimchuk Kiew im zweiten Sommer der Invasion, zwischen Jahrmarktspaß und Flugalarm. Vor allem die Frauen halten die Stadt zusammen. Drei Geschichten von Liebe und Leid.

Mascha Stezjuk hat immer eine Packung Gidazepam in der Handtasche. Sie rührt die Tabletten nicht an. Gidazepam, ein Beruhigungsmittel, ist Teil ihres Notfallplans, für den Fall, dass die Nachricht kommen sollte: Er lebt nicht mehr. Sie weiß, welche Kolleginnen sie dann kontaktieren würde, damit sie sie vertreten. Weiter geht ihr Plan nicht. Stezjuk, 36, ist eine zierliche Frau mit ruhigem Blick und aufrechter Haltung.

Ljudmila Sawirjuchina, 66, hat ein Prinzip: Beruhigungsmittel nur in Notfällen, und dann nur pflanzenbasierte. Seit dem Tod ihres Sohnes lässt sie sich abends zum Einschlafen ein heißes Bad ein. Im Wasser schlummert sie, bis die Kälte sie in der Nacht aufweckt. Sie weiß, dass das gefährlich ist. So kann man ertrinken.