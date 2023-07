von Moritz Gathmann Sie sind erschöpft und geschunden, und täglich müssen sie Kameraden begraben: Unterwegs mit ukrainischen Soldaten, die für die Freiheit ihres Landes kämpfen.

Am Morgen eines Junitags, an dem sich im Südosten der Ukraine die Hitze mit heftigen Gewittern abwechselt, fährt eine lange Wagenkolonne über eine Betonpiste, heraus aus der Großstadt Saporischschja, vorbei an Checkpoints, vorbei an einem Truppenübungsplatz und Feldern mit noch nicht aufgeblühten Sonnenblumen. Wer der Kolonne folgt, bekommt eine Vorstellung davon, welchen Preis die Ukrainer für die Verteidigung ihrer Freiheit zahlen.

Die Sonne brennt herab auf die Menschen, die am Friedhof aus ihren Autos steigen und sich um die zwei mit gelb-blauen Flaggen bedeckten Särge versammeln. Junge Frauen, ganz in Schwarz, die Augen rot vor Schmerz und Tränen, Männer in Uniformen, manche an Krücken.