Krieg in der Ukraine Klitschko: Explosionen in Kiew – Bewohner verstecken sich in U-Bahnhöfen

STORY: Auch in der Nacht zu Freitag suchten wieder viele Menschen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew Schutz vor russischen Luftangriffen. Dazu flüchteten sie unter anderem in U-Bahnhöfe. Behörden meldeten zwei Anschlagswellen auf die Hauptstadt. Dazu sagte der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko in einer Mitteilung, dass es Explosionen in der Stadt gäbe, dass die Luftabwehr allerdings funktionieren würde. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisierte in einer Videoansprache die Stadtverwaltung. Denn Zeugen hätten berichtet, dass ein neunjähriges Mädchen, ihre Mutter sowie eine weitere Frau am Donnerstag bei einem russischen Raketenangriff auf Kiew getötet wurden, nachdem der Luftschutzkeller, zu dem sie geeilt waren, sich nicht öffnen ließ. Russland hat die Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zuletzt wieder deutlich verstärkt. Mehr