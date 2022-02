"Was zur Hölle machen Sie in unserem Land?" fragt diese Frau auf russisch. Wütend konfrontiert sie zwei schwer bewaffnete russische Soldaten.Die Szenen stammen aus der Kleinstadt Genitschesk (Henitschesk) im Süden der Ukraine nahe der Krim. Das Verifikationsteam des stern bestätigt die Echtheit der Videos.Die Frau schreit die Soldaten an:"Ihr seid Besetzer, ihr seid Faschisten! Was zur Hölle macht ihr in unserem Land mit all diesen Waffen? Nehmt diese Samen und steckt sie in eure Taschen. Dann werden wenigstens Sonnenblumen blühen, nachdem ihr gestorben seid."Sonnenblumen sind die Nationalblumen der Ukraine.Der Soldat entgegnet ihr:"Unsere Diskussion führt zu nichts. Lassen Sie uns diese Situation nicht eskalieren. Bitte.""Welche Situation? Leute, Leute. Steckt diese Sonnblumensamen bitte in eure Taschen. Ihr werdet hier mit den Samen liegen. Ihr kamt in mein Land. Versteht ihr? Ihr seid die Besetzer. Ihr seid die Feinde.""Ja""Von diesem Moment an seid ihr verflucht. Das sage ich euch.""Hören Sie mir zu.""Ich habe euch gehört.""Lassen Sie uns die Situation nicht eskalieren. Bitte gehen Sie hier entlang.""Wie kann sie noch weiter eskalieren? Ihr seid verdammt nochmal uneingeladen hierhergekommen. Dreckspack."Wer glaubt, das weiße Tuch hier am Bein des Soldaten würde bedeuten, dass er "friedlich" sei und nicht schießen würde, liegt falsch. Es dient lediglich der Wiederkennung mit seiner Einheit. Dadurch verwechseln die Soldaten trotz Tarnfarbe ihre Kameraden nicht mit dem Feind oder anderen Divisionen.Die Ukrainerin wird für ihre mutige Aktion im Netz gefeiert:"Ich bin verliebt. Diese Frau ist ein Rockstar.""So viel Stärke. Möge Gott sie, ihre Familie und ihr Heimatland schützen.""So viel Mut. Diese Frau hat meinen größten Respekt."