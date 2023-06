Bei dem russischen Raketenangriff auf ein Restaurant in Kramatorsk wurde auch Victoria Amelina schwer verletzt. Stern-Reporterin Marina Klimchuk hatte die ukrainische Schriftstellerin kurz davor in Kiew getroffen, sie hatten Wein getrunken, über Leben, Liebe und Krieg philosophiert. Das sind Klimchuks Gedanken, wenn sie an Amelina denkt.