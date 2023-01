Sehen Sie im Video: Gelbe Küche wird zum Symbol des Krieges – die traurige Geschichte dahinter.









STORY: Diese Bilder aus der am Wochenende von russischen Raketen beschossenen ukrainischen Stadt Dnipro zeigen, wie plötzlich der Angriffskrieg das Leben von Familien zerreißt - und wohl seltene Momente des Glücks in blanken Horror verwandelt. Erst vor kurzem hatte in dieser gelben Küche die Familie des im Land bekannten Boxtrainers Mykhailo Korenowskyj den Geburtstag einer der Töchter gefeiert. Dann, am Samstag, trafen russische Raketen das neunstöckige Gebäude, zerstörten Wohnungen, rissen Wände heraus, töteten zahlreiche Menschen. Die Bilder der gelben Küche gingen um die Welt. Laut dem Bürgermeister der Stadt kamen mindestens 44 Personen ums Leben, viele weitere galten zuletzt noch als vermisst. Die Minusgrade hier im Osten der Ukraine machen ein Überleben von möglicherweise noch immer Verschütteten zunehmend unwahrscheinlich. Offiziellen Angaben zufolge wurden mindestens 75 Menschen verletzt - insgesamt sollen rund einhundert den Einschlag der Raketen und dessen Folgen überlebt haben. Der Familienvater soll dabei ums Leben gekommen sein. Internationalen Medienberichten zufolge hatte seine Familie die Wohnung kurz vor dem Angriff verlassen. Sie sei am Leben, so hieß es etwa in einem Bericht der New York Times, die sich auf Augenzeugen beruft.

